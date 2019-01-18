Fıtık tedavisinde 'Radyofrekans' yöntemi başarılı sonuç veriyor

SİVAS, () - MEDİCANA Sivas Hastanesi Algoloji Hekimi Doç. Dr. Cevdet Düger, radyofrekans yöntemi ile ameliyatsız bel ve boyun fıtığı tedavisinin başarılı sonuçlar verdiğini belirterek, "Şiddetli ağrıdan kıvranan hasta, buradan rahatlayarak çıkıyor" dedi.

Sivas Medicana Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon doktoru Doç. Dr. Cevdet Düger bel fıtığının cerrahi dışı tedavisinde en sık uygulanan yöntem radyofrekansla ilgili ilgiler verdi. Düger, "Ağrı konusunda bize en çok gelen hasta grubumuz bel, boyun ağrısı yaşayan hastalar, baş ağrıları, sırt ağrıları, eklem diz kireçlenmelerine bağlı ağrılar ve yine son dönem kanser hastalarının şiddetli ağrılarını gidermek için gelen hastalar. Bununla beraber sebebi belli olmayan ağrı hastalarını da yine tedavi ediyoruz" dedi.

Bu yöntemin ağrılar için kesin çözüm olduğunu kaydeden Dr. Düger, "Bel fıtıklarında fıtığın kendisinde tedavi ediyoruz, bel ağrılarına sebep olan etkenleri ortadan kaldırıyoruz veya boyun ağrılarına sebep olan etkenleri ortadan kaldırıyoruz. Bu şekilde ağrılı hastaların kendisini tedavi ediyoruz. Tedavi yöntemlerimiz ilaç tedavisi ve girişimsel tedavi olarak 2’ye ayırabiliriz. İlaç tedavisini daha çok ben girişimsel tedavilerin yanına yardımcı tedavi olarak kullanmaktayım. Yani daha çok tedavilerimiz nokta atış, girişimsel yöntemler iğne ile uygulanan yöntemler" diye konuştu.

AĞRI TEDAVİSİNDE EN ÇOK KULLANILAN YÖNTEM

Radyofrekansın en çok kullanılan yöntem olduğunu kaydeden Düger, "En çok kullandığımız girişimsel yöntemlerden bir tanesi radyofrekans tedavisi. Çünkü bize başvuran hastaların çoğu bel ağrısı, bel fıtığı boyun ağrısı boyun fıtığı gibi hastalıklar olduğu için kullandığımız radyofrekans yöntemi de bu rahatsızlıkların tedavisinde ki en uygun yöntem. Bu nokta atış bir yöntem. Yaklaşık 1 saat veya yarım saat süren ve ameliyathanede uyguladığımız bir işlemin ardından hastayı 1 saatte gözleyip ardından taburcu ettiğimiz bir yöntem. Gayet kolay, hastanın konforunu arttıran işlem. Sonrasında hastayı rahatlatan bir yöntem. Hasta çok şiddetli ağrılarla kıvranırken, bize gelip daha sonra rahatlayarak buradan çıkmakta" ifadelerini kullandı.

KANSER HASTALARI İÇİN DE KULLANILIYOR

Kanser hastalarının yaşadığı ağrıları azaltmada bu tedavinin önemli bir rolü olduğunu ifade eden Düger, "Öncelikle kanser hastalarımızda medikal tedavi yani ilaç tedavisi uygulamaktayız. İlaç tedavisi olarak da basamak tedavisini uyguluyoruz. Onlarda düşük ağrı kesicilerden ilerleyen dönemlerde daha kuvvetli ağrı kesicilere kadar gidiyoruz. Yani morfin tarzı ağrı kesicilere kadar gittiğimiz olmakta. Bunlarda yine girişimsel yöntemleri de kombine etmekteyiz. Bu girişimsel yöntemler, örneğin epidural anestezi dediğimiz yöntemi kullanıyoruz. Kanser hastalarında epidural anesteziyle aylarca hastalarımızın ağrılarını rahatlatabiliyoruz" dedi.

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