Fıstıkçılar komite toplantısında buluştu

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Ticaret Odası (GTO) 3 Nolu Antep Fıstığı ve Kuruyemiş Meslek Komitesi ile Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) 1 Nolu Fındık, Antepfıstığı, Yerfıstığı ve Ceviz Toptan Ticareti-Fıstıkçılar Meslek Komitesi üyeleri ortak komite toplantısında buluştu.

Antepfıstığı sektöründe yaşanan gelişmeler hakkında istişare yapmak üzere toplanan komite üyeleri, Gaziantep için en stratejik ürünler arasında yer alan Antepfıstığının ürün bazında desteklenmesi konusunda yapılan girişimlerle ilgili değerlendirme yaptı.

Ürünlerin kayıt altına alınması ve verimliliğinin artırılması için ürün bazında destek verilmesinin büyük önem arz ettiğini dile getiren komite üyeleri “Şehrimiz için büyük öneme sahip Antep fıstığının üretiminde; çiftçinin korunması, verimliliğin ve rekoltenin artırılması, ürün ticaretinin istikrarlı ortamda yapılması, en önemlisi ürünün kayıt altına alınarak, stokçuluğun ve buna bağlı olarak da fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesi için destek verilmesi şart" dedi.

Gaziantep'in ilk coğrafi işaretli ürünü olan Antep Fıstığının AB Coğrafi Ürün Tescili kapsamında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirmenin de yapıldığı ortak komite toplantısına; Ticaret Odası'ndan Mehmet Kavsara, Ömer Çetinkaya, Bilal Bilen, Müslüm Yıldırım, Muzaffer Ongun, Erdem Alpdoğan, Gaziantep Ticaret Borsasından ise Müslüm Kılınç, Mehmet Ataş, Mahmut Saman, Mehmet Yaşar Göktürk ve Mustafa Kara katıldı.

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