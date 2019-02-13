Fıstık üretiminde yapılan hatalar masaya yatırıldı

SİİRT'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Siirt fıstığının ekiminde ve bakımlarında yapılan hatalarını çiftçiler ile toplantı yaparak anlattı.

İkizbağlar köyünde çiftçiler ile bir araya gelen Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Fıstık Üreticiler Birliği Başkanı Şuayip Aslan, Fıstık Birimi teknik elemanları köyde bulunan çiftçiler ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Siirt fıstığı ekiminde ve mevcut yetişken ağaçların daha çok verim vere bilmesi için fıstık üreticilerine teknik bilgi verdiklerini belirten Demirhan, "İkizbağlar köyümüzde fıstık verimini arttırmak ve burada yapılan hataları yerinde görmek için köyde çiftçilerimiz ile bir araya geldik. Fıstık ekimi teknikleri var bu teknikler gün geçtikçe ilerliyor. Bunu da anlatmak için çiftçilerimiz ile sürekli bilgilendiriyoruz. Bu teknikleri uygulayan fıstık üreticileri geçen sene ciddi verim aldı, yapmayanlar ise fıstık veriminde azalma meydana gelmişti. Bizler de bunun önüne geçmek için çalışma başlattık ve çiftçilerimizi bilgilendirdik" dedi.

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