Fiskobirlik dünya pazarına ağırlık verecek

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, “Yeni yatırımlarımızla AB ülkeleri, Ortadoğu, ABD, Çin gibi ülkelere ihracat düşünüyoruz. Bugünlerde Japonya’ya bir miktar ürün göndereceğiz. Dolayısıyla buralara yayılıp pazar payımızı artırmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki 4 yıl ihracata yönelik atılımlarımızı tüm dünyaya yayacağız” dedi.

Bayraktar, geçtiğimiz ay yapılan genel kurulla yeniden 4 yıllığına göreve seçilmesinin ardından birliği hedeflerini açıkladı. Bayraktar, Fiskobirlik’in çok zorlu süreçlerden buraya geldiğini bunu kamuoyunun da bildiğini dile getirdi. Bayraktar, “Kamuoyu da bunu biliyor. Kapanma noktasına gelen bir kurumdu burası. Bu zorlu süreçleri geçtik. Son 3 yılda da tüm Türkiye’de örgütlenmemizi tamamladık. Üreticiyle iletişime geçelim, güven ortamı oluşturalım ve üreticiden aldığımız fındığı tesislerimizde işleyelim ve bunu Türkiye’ye ve dünyaya pazarlama hedefiyle çalıştık” diye konuştu.

Fiskobirlik’in son 5 yıldır hem bilanço anlamında hem de pazar anlamında büyüdüklerine işaret eden Bayraktar, “Biz katma değerli ürünlerle piyasaya giriyoruz. Her geçen yıl yüzde 100 büyüyerek yolumuza devam ediyoruz. Sadece geçtiğimiz yıl bu rakamı yakalayamadık ama onda da ekonomik krizin etkisi oldu. Fiskobirlik’in bundan sonra dünyada ulaşacak olduğu çok bölge var. Fiskobirlik dünyada bir marka. Fiskobirlik’in büyütülmesi sadece yönetimin işi olmamalı, devletin de tekeli bozmak istiyorsa buna katkı vermesi gerekir" dedi.

Türkiye’deki tüm perakende noktalarında olma hedefini yüzde 90 oranında tamamladıklarını, dünya pazarında da paylarını artırmak için çalıştıklarını kaydeden Bayraktar, şunları söyledi:

“Tesislerimizin yetersiz oluşu yurt dışı hedeflerimizi biraz geciktirse de bazı noktalara yerleştik ama çok ürün satmak çabamız yoktu. Çünkü ürün yetiştiremiyorduk. Bundan sonraki hedefimiz Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz örgütlenmeyi yurt dışında gerçekleştirmek. Buralarda daha çok katma değerli ürünleri satmayı düşünüyoruz. Son 5 yıldır Fransa, Almanya, Romanya, ABD, Kuveyt, BAE gibi ülkelerde bağlantılarımız var. Oralardaki organizasyonlara katılıyoruz ve temsilciliklerimiz var. Ama ürün sıkıntımız olduğu için fazla ihraç yapamıyorduk. Bundan sonra yeni yatırımlarımızla AB ülkeleri, Ortadoğu, ABD, Çin gibi ülkelere ihracat düşünüyoruz. Bugünlerde Japonya’ya bir miktar ürün göndereceğiz. Dolayısıyla buralara yayılıp pazar payımızı artırmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki 4 yıl ihracata yönelik atılımlarımızı tüm dünyaya yayacağız.”

“Fiskobirlik’in güçlü olması piyasanın istikrarlı bir fiyata kavuşmasına düzene oturmasına neden olur” diyen Lütfi Bayraktar, “İhracatçılarımız işe bu yönüyle baksalar Fiskobirlik’in güçlenmesini dünyada rol almasını desteklemeleri lazım ama geçmiş bir takım alışkanlıklar sanki Fiskobirlik’in piyasada olmaması gibi bir hava hissediyorum. TMO’nun bize verdiği fındığa da tepki göstermişler ‘bu olmaz’ dediler. Doğru olan bu piyasayı bir istikrara kavuşturmak, üreticinin, sanayicinin güvenle önünü görerek iş yapması için üretici birliğinin çok güçlü bir şekilde piyasada olması lazım. Biz her şeye rağmen bütün engellemelere rağmen, biz inşallah engelleri aşa aşa hedefe doğru gideceğiz” açıklamasında bulundu.