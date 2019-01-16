MERSİN, () – MERSİN’de Akdeniz Belediyesi’nin sahada görevli ekipleri, fırtınanın devirdiği ağaçlar kaldırıyor, yağmur sularını tahliye ediyor.

Akdeniz Belediyesi’nin Fen İşleri, Park Bahçeler ve Çevre Koruma Müdürlüklerine bağlı ekipler, dün geceden itibaren bir yandan su basan ev, işyeri, okul, cami ve seralarda motopomplar ve iş makineleri yardımıyla su tahliyesi yaparken, diğer yandan fırtına nedeniyle devrilen ağaçları, çatılardan düşen türlü eşya ve malzemeyi de cadde ve sokaklardan temizledi. Ekipler, şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle asfaltı zarar gören sokaklara da geçici olarak asfalt kırıkları dökerek, vatandaşların karşılaşabileceği olası riskleri ortadan kaldırdı.

Ekipler, yağmur ve fırtınanın etkili olduğu Çankaya, Turgut Reis, Müfide İlhan, Evren, Camişerif, Karaduvar, Çilek, Tırmıl Sanayi Sitesi, Kazanlı Lisesi, Kazanlı Cumhuriyet Mahallesi, Serbest Bölge, Adanalıoğlu, Bekirde, Yeni Mahalle, Gündoğdu, Dikilitaş, Akdam, Huzurkent, Mithat Paşa, Şevket Sümer, Güneş, Barış, Çay, Çilek ve Özgürlük mahallesi ile okullardan gelen çağrılara müdahale etti. Ekipler, mahallelerde hem aşırı yağışlar nedeniyle oluşan su baskınları hem de fırtına nedeniyle devrilen ağaçlardan dolayı zor durumda kalan vatandaşlara yardımcı oldu. Ekipler, ilçenin farklı parklarında fırtına nedeniyle devrilen ağaçları yerinden kaldırdı, zarar gören dalları budadı.

Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, kentte etkili olan aşırı yağış ve fırtına nedeni ile dan etkilenen vatandaşları yalnız bırakmadıklarını ve yaraların sarılması için ellerinden geleni yapmak için çalıştıklarını söyledi. Başkan Pamuk, aşırı yağışlardan zarar gören vatandaşların, Teknik Hizmet Birimlerinin (2387954 ve 2387455) numaralı telefonları üzerinden, fen işleri yetkililerine ulaşıp talep ve şikâyetlerini iletebileceklerini sözlerine ekledi

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