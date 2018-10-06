Fırıncılarla zam mutabakatı

ALANYA, () - ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ekmeğe yapılan zamma ilişkin fırıncılarla yasal fiyatlandırma konusunda mutabakat sağladı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya'daki 54 fırın işletmecisi adına görüşme yaptığı Alanya Fırıncılar Derneği Başkanı Mehmet Sağlam, fırıncılar Sinan Muşdal ve Mehmet Akça ile ekmek zammı konusunda mutabakat sağladı. Yasal düzenlemeye göre ekmeğin kilo fiyatı 5 TL olarak belirlenmesinin ardından Başkan Yücel'in fırıncılarla sağladığı mutabakat çerçevesinde, Alanya'daki fırınlar ekmeğin gramajını 50 gram artırarak 250 gram ekmeği 1.25 TL'den verecek.

'BAŞKANIMIZI KIRMAYARAK YASAL DÜZENLEMEYE UYACAĞIZ'

Alanya'da ekmek fiyatını arttırdıkları günden bu yana ağır baskılara maruz kaldıklarını belirten Alanya Fırıncılar Derneği Başkanı Mehmet Sağlam, buna rağmen kararlarından vazgeçmediklerini ancak Başkan Yücel'in ricasını kırmayarak, yasal düzenlemeye uyacaklarını söyledi. Sağlam, "Devletimiz, 1 kilo ekmek fiyatını 5 TL olarak belirledi. Bizler de yüksek maliyetlerimizden dolayı ekmeğe 25 kuruşluk zam yapmıştık. Zararımızın artmasıyla yaptığımız bu zamma insanlarımız tepki gösterdi. Yapılan baskılara direnme kararı alsak da Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'in devreye girmesinin ardından onu kırmadık ve ekmek fiyatlarımızı gramaj arttırarak kilosunu 5 TL'ye sabitlemek üzere eski haline geri getirdik. Devletimiz de milletimiz de bizlerin ne kadar zarara uğradığını biliyor. Ancak bizler buna rağmen başkanımızı da kırmayarak zararı çekeceğiz" dedi.

'FIRINCILARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yasal fiyatlandırma konusunda mutabakat sağlayan fırıncılara teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Ekmek fiyatlarındaki artışın ardından fırıncı arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde bugün bir mutabakata vardık. Hem kamu kurum ve kuruluşları hem fırıncılar hem de esnaf odasına bağlı işletmelerimiz, ekmeğe zam yapmadan yüzde 25 gramaj artırımına giderek fiyatı 1.25'te sabit tutacak. Fırıncılarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü ülkemizdeki mevcut zamların ardından zarar etseler dahi bu mutabakata uyacaklarını söylediler. Bütün fırıncılarımıza göstermiş oldukları feragat için teşekkür ediyorum."

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