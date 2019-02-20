Fırat Yılmaz Çakıroğlu Ege Üniversitesi’nde anıldı

EGE Üniversitesi (EÜ) Kampüsü'nde, 4 yıl önce çıkan olaylarda bıçaklanması sonucu yaşamını yitiren Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi ve Ülkü Ocakları Üniversite Sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölüm yıl dönümünde üniversitede öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla anıldı.

Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından hazırlanan program, 'Atatürk ve bayrak için Ege’de birlik var' yürüyüşü ile başladı. Program kapsamında 1 No'lu Öğrenci Yemekhanesi önünde lokma döktürüldü ve Kızılay'a kan bağışı gerçekleştirildi. "Tarih Okurken Tarih Yazan Yiğit; Fırat Yılmaz Çakıroğlu" konferansı gerçekleştirildi. Konferansın açılış konuşmasını EÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Mehmet Tok yaptı, Doç. Dr. Erkan Göksu da konuşmacı oldu. Tok, Fırat Çakıroğlu’nun hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek "Fırat Çakıroğlu, Ege Üniversitesi öğrencisidir. Üniversite olarak Fırat Çakıroğlu’na sahip çıkıyoruz, çıkmaya devam edeceğiz" dedi. Konferans salonunda Çakıroğlu’na ait görsellerin yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Rektör Prof. Dr. Necdet Budak tarafından yapılan 'Fırat Çakıroğlu Dersliği' öğrenciler ve Çakıroğlu’nun ailesi tarafından ziyaret edildi.

İZMİR, ()

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