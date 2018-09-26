Fırat Kalkanı bölgesine 2 ambulans

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - ULUSLARARASI Mavi Hilal Vakfı tarafında TSK tarafından terörden arındırılan Fırat Kalkanı Bölgesinde hizmet vermek için bağışlanan 2 ambulans Suriye’ye gönderildi.

Sağlık Bakanlığı ile Uluslararası Mavi Hilal Vakfı arasında yapılan protokolle 2 ambulans Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesinde hizmet verecek. Uluslararası Mavi Hilal Vakfı tarafından bağışlanan ambulanslar, teslim alınmasının ardından Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek görev yapacağı Fırat Kalkanı Bölgesine gönderildi.

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