Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - ULUSLARARASI Mavi Hilal Vakfı tarafında TSK tarafından terörden arındırılan Fırat Kalkanı Bölgesinde hizmet vermek için bağışlanan 2 ambulans Suriye’ye gönderildi.
Sağlık Bakanlığı ile Uluslararası Mavi Hilal Vakfı arasında yapılan protokolle 2 ambulans Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesinde hizmet verecek. Uluslararası Mavi Hilal Vakfı tarafından bağışlanan ambulanslar, teslim alınmasının ardından Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek görev yapacağı Fırat Kalkanı Bölgesine gönderildi.
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Fırat Kalkanı bölgesine 2 ambulans
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - ULUSLARARASI Mavi Hilal Vakfı tarafında TSK tarafından terörden arındırılan Fırat Kalkanı Bölgesinde hizmet vermek için bağışlanan 2 ambulans Suriye’ye gönderildi. Sağlık Bakanlığı ile Uluslararası...
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - ULUSLARARASI Mavi Hilal Vakfı tarafında TSK tarafından terörden arındırılan Fırat Kalkanı Bölgesinde hizmet vermek için bağışlanan 2 ambulans Suriye’ye gönderildi.