Firari suçlular Manavgat'ta yakalandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'da uyuşturucu ticareti yapmak ve fuhşa teşvik suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi Manavgat'ta yakalandı.

Manavgat Asliye Ceza İlamat Masasınca hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan C.S., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.S., sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Antalya Asliye Ceza İlamat Masasınca 'Bir Kimseyi Fuhşa Teşvik Etme, Aracılık Etmek' suçundan 3 aranma kaydı ve toplamda 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.A. da Manavgat'ta yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Her iki tutuklu Alanya Cezaevine konuldu.

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