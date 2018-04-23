Finike'ye deniz manzaralı mini kütüphane

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - ANTALYA'nın Finike ilçesinde vatandaşın ücretsiz faydalanacağı deniz manzaralı 5 bin kitap kapasiteli mini kütüphane törenle hizmete açıldı.

Finike Kaymakamlığı arkasındaki sahile yapılan mini kütüphane açılış törenine Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Cumhuriyet Başsavcı vekili Ünal Üstünsoy, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yakup Alagözoğlu, Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yazarlar ve vatandaşlar katıldı.

Finike Belediyesi tarafından yaptırılan kütüphanenin açılış töreninde Finike'de oturan 12 yazar için stant kurularak imza günü düzenlendi. 9 yaşında 19 şiir yazan ve kitap haline getiren Fen Lisesi son sınıf öğrencisi Melisa Tutkum Boztaş ilgi çekti. Programda yazarlarla günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafının ardından plaket verildi. Açılış töreninde ayrıca Antalya Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri konser verdi.

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