Finike SYDV'den 6 milyon yardım

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - FİNİKE Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 2018 yılında 4 bin 48 kişiye toplam 6 milyon 13 bin 419 TL nakdi ve ayni yardım yapıldı.

Finike Kaymakamlığı SYDV, 2018 yılında ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı. Vakıf aracılığıyla ihtiyaç sahibi olarak belirlenen 2326 kişiye 436 bin 140 TL nakdi, 18 kişiye sağlık yardımı kapsamında 20 bin 400 TL, 1 kişiye 2 bin TL yangın yardımı, 14 kişiye 74 bin 145 TL barınma, 8 kişiye ise 217 bin TL betonarme ev yapım için yardım yapıldı.

Ayrıca yıl içerisinde 389 kişiye şartlı eğitim yardımı kapsamında 96 bin TL, 88 kişiye 117 bin 550 TL muhtaç asker ailesi yardımı, 19 kişiye 20 bin 800 TL muhtaç öksüz yetim yardımı, 313 kadına 932 bin 800 TL eşi vefat yardımı, 355 kişiye 1 milyon 558 bin 434 TL engelli aylığı, 517 kişiye 2 milyon 538 bin 150 TL yaşlı aylığı yardımı yapıldı.