Finike Setur Marina'ya Çağlar Altuntaş atandı

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - FİNİKE Setur Marina Müdürlüğü'ne Kuşadası Marina Müdürü Çağlar Altuntaş atandı.

Yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapan Finike Setur Marina'ya, ilçede yaklaşık 9 yıl süreyle görev yapan Çağlar Altuntaş, yeniden atandı. Altuntaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "21 yıl önce kuruluşunda yer aldığım ve 9 yıl süreyle yöneticiliğini yaptığım Setur zincirinin ilk halkalarından; Setur Finike Marina'nın imarını gerçekleştirmek üzere, yeniden bu marinanın yöneticiliği görevine atanmamın sevincini yaşıyorum" dedi.

FOTOĞRAFL