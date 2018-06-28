Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - ANTALYA'nın Finike ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Finike Portakal Festivali başladı.

Uluslararası Finike Portakal Festivali resmi açılış töreni yapıldı. Törene Ak Parti Antalya milletvekilleri Atay Uslu, İbrahim Aydın, Finike Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Ak Parti İl Başkanı Ethem Taş, Ak Parti İlçe Başkanı Osman Aladağ, Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, Finike ve çevre ilçelerin siyasi parti temsilcileri ve vatandaş katıldı.

Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike portakalının tanıtımı ve gerçek değerine kavuşması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, "Muhteşem iklimin de sayesinde dünyanın tescilli olarak bilinen en kaliteli portakalını üretiyoruz. Tadı, kokusu, araması ile portakal lezzet yarışmasında ABD California Üniversitesi tarafından tüm dünyadan toplanan numuneler arasında Finike portakalı birincilik kazanmıştır. Biz de bu altın değerindeki portakalın tanıtımına belediye olarak önem veriyoruz" dedi.

Ak Parti İlçe Başkanı Ethem Taş da Antalya genelinde gerçekleştirilen yatırımları anlattı.

Konuşmaların ardından festival alanında portakaldan yapılan dev heykeller gezildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar dev portakal heykellerinin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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