Finike Kaymakamı göreve başladı

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - FİNİKE Kaymakamlığı'na atanan Ergün Baysal ilçeye gelerek göreve başladı.

Finike'ye atanan Ergün Baysal, görevine başladı. 1998- 2002 yıllarında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan Kaymakam Ergün Baysal, 2006 yılında mülki idare amirliği mesleğine başladı. Ergün Baysal, 2009- 2011 yıllarında Burdur'un Karamanlı ilçesi, 2011- 2013 yılları arasında Adıyaman'ın Sincik ilçesi, 2013- 2016 yıllarında Trabzon'un Arsin ilçesi, 2016- 2018 tarihleri arasında ise Mardin'in Nusaybin ilçesi kaymakamlığı ve belediye başkan vekilliği görevlerinde bulunan evli ve iki çocuk babası.

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