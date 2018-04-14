Finike Kadınlar Plajı sezona hazır olacak

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Finike'de kadınlar plajı yapmak için çalışma başlattı. Yaz sezonuna kadar tamamlanacak Altuncan Hatun Kadınlar Plajı'ndan Finike'nin yanı sıra Elmalı, Kumluca ve Demreli kadınlar da faydalanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sarısu ve Alanya Aysultan kadınlar plajının ardından 3'üncü kadınlar plajını Finike'de hayata geçiyor. Kadınlara 5 yıldızlı otel konforunda hizmet verecek olan Altuncan Hatun Kadınlar Plajı'ndaki çalışmalar devam ediyor. Finike'nin en güzel koylarından olan 8.5 hektarlık Barbaros Hayretin Koyu Mesire alanı doğal yapısı korunarak kadınlara özel muhteşem bir plaj haline getiriliyor.

ÇEVRE İLÇELERE DE HİZMET VERECEK

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı plaj yapım çalışmalarında sona yaklaşıyor. 4 milyon 187 bin TL yatırım maliyetli kadınlar plajı yaz sezonunda hizmete girecek. Büyükşehir Belediyesi Finike'de hayata geçireceği kadınlar plajıyla Kumluca, Demre, Kaş ve Elmalılı kadınlara da hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından Elmalı'ya ücretsiz servis hizmeti verilecek.

YÜZER HAVUZ SİSTEMİ

Proje kapsamında vatandaşların denize rahat bir şekilde girmeleri için her biri 100 metrekare olan 2 adet ahşap iskele yapılıyor. Ayrıca proje alanında 26 araçlık otopark, kır kahvesi, ibadethane ve tuvaletler bulunuyor.

Koyun ortasında dizayn edilen yüzer havuz sistemi sayesinde yüzme bilmeyen kadınlar ve çocuklar rahatlıkla denize girebilecek.

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