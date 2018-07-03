Finike Kadınlar Plajı'na ilgi

Mehmet AKIN/FİNİKE, () - Büyükşehir Belediyesi Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Antalya'nın üçüncü Kadınlar Plajı'na ücretsiz servis hizmeti de başladı.

Finike'nin en güzel koylarından 8.5 hektarlık Barbaros Hayretin Koyu Mesire alanı doğal yapısı korunarak, kadınlara özel plaj haline geline getirildi. Ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Büyükşehir Belediyesi Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı, sadece Finike'den değil Kumluca, Demre ve Elmalı'dan da kadınları ağırlıyor. Sarısu ve Alanya Aysultan'ın ardından Antalya'nın üçüncü kadınlar plajı olan Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı, doğası ve 5 yıldızlı hizmet ile kadınların gözdesi oldu.

ÜCRETSİZ SERVİS

Kadınlar Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı ücretsiz servis olanakları ile kadınlar plajına kolaylıkla ulaşabiliyor. Finike Turunçova ve Hasyurt, Kumluca, Elmalı ve Demre'den Finike Kadınlar Plajı'na 08.00-19.00 saatleri arasında iki saatte bir araç kalkıyor. Plajdan ilçelere dönüş ise saat 08.30-19.30 saatleri arasında yine iki saatte bir olarak planlandı. Servislerle plajın girişine ulaşan kadınlar, yine ücretsiz ring seferi yapan elektrikli buggy araçlarla, koya ulaşıyor.

TÜM DETAYLAR DÜŞÜNÜLDÜ

Diğer kadınlar plajlarından farklı olarak, muhteşem bir koya sahip olan Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı'nda, yüzer havuz sistemi sayesinde yüzme bilmeyen kadınlar ve çocuklar da rahatlıkla denize girebiliyor. Her türlü detayın düşünüldüğü plajda her biri 100 metrekare olan 3 ahşap iskele, 109 şezlong, duş, soyunma kabinleri, WC, büfe, kır kahvesi, 26 araçlık otopark, ibadethane ve mescit bulunuyor. Altuncan Hatun Kadınlar Plajı sunduğu 5 yıldızlı otel konforuyla yerli ve yabancı turistleri de ağırlayacak.

FOTOĞRAFLI