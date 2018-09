Finike Kadınlar Plajı 60 bin kadını ağırladı

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı'nı 3 ayda 60 bin yerli ve yabancı kadın ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi 2014 yılında açtığı Sarısu Kadınlar Plajı'nın ardından Alanya ve Finike'de açtığı kadınlar plajları yaz boyunca yerli ve yabancı binlerce kadına hizmet verdi. Finike'de 8.5 hektarlık Barbaros Hayrettin Koyu Mesire alanı doğal yapısı korunarak, oluşturulan Altuncan Hatun Kadınlar Plajı yaz sezonu boyunca doldu taştı. Sadece Finike merkezindeki değil, Finike kırsalı, Demre, Kumluca ve Elmalı'dan kadınlar da plaja akın etti.

Finike ve çevre ilçelerdeki kadınlar yazın ve denizin tadını Altuncan Hatun Kadınlar Plajı'nda çıkardı. 16 Eylül'de sezonu kapatan plaj, kadınlardan tam not aldı. 3 ayda 60 bin yerli ve yabancı misafiri ağırladı. Muhteşem bir koya sahip olan Altuncan Hatun Kadınlar Plajı'nda, yüzer havuz sistemi sayesinde yüzme bilmeyen kadınlar ve çocuklar da güvenle denizden faydalandı.

ÜCRETSİZ SERVİS

Kadınlar Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı ücretsiz servis olanakları ile plajlara kolaylıkla ulaştı. Finike Turunçova ve Hasyurt, Kumluca, Elmalı ve Demre'den Finike Kadınlar Plajı'na iki saatte bir araç kaldırıldı. Her türlü detayın düşünüldüğü plajda her biri 100 metrekare olan 3 ahşap iskele, şezlong, duş, soyunma kabinleri, tuvalat, büfe, kır kahvesi, 26 araçlık otopark, ibadethane ve mescit bulunuyor.

FOTOĞRAFLI