Finike Eğitim Bir-Sen'de seçim

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - EĞİTİM Bir-Sen Finike İlçe Temsilcisi Ertuğrul Turgut, ikinci kez başkan seçildi.

Eğitim Bir-Sen Finike Temsilciliğinin seçimi Finike Canan Yavuz Gürkan Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi toplantı salonunda yapıldı. Tek listenin yer aldığı seçimlerde ilçe temsilcisi, yardımcıları ve il delegeleri belirlendi. Seçimleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsnü Karataş, şube müdürleri ve Eğitim Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Seçime tek listeyle katılan Ertuğrul Turgut yeniden seçilirken, yönetiminde Mustafa Güripek, Ercem Subaşı, Mehtap Gökdemir, Erdem Güler, Yusuf Bağbancı ve Yaşar Yavuz yer aldı. Ertuğrul Turgut, Ercem Subaşı, Mehtap Gökdemir ve Mustafa Güripek ise il delegeleri olarak belirlendi.

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