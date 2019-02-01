Finike Devlet Hastanesi 'B Sınıfı' oldu

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - ANTALYA'da C grubu hastane sınıfında yer alan 160 yataklı Finike Devlet Hastanesi B grubuna yükseltildi.

Finike Devlet Hastanesi, 31 Ocak 2019 tarih ve E 259 sayılı makam onayı ile 'B grubu' hastane olarak tescillendi. 2 Aralık 2018 tarihinde 160 yataklı yeni hizmet binasına taşınan Finike Devlet Hastanesi'nin B grubuna yükselmesiyle tahsis edilen kadro ve donanım artırılırken hizmet alanı da genişleyecek.

Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da Finike Devlet Hastanesi'nin B grubuna yükseltilmesini sosyal medya hesabından duyurdu.

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