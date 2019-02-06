Finike'de yaya geçiş üstünlüğü etkinliği

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - FİNİKE'de, Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde, yayalara geçiş üstünlüğü sağlayan değişikliğe dikkat çekmek amacıyla etkinlik yapıldı.

Finike Şerbetçi Bulvarı'nda düzenlenen etkinliğe Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç, Milli Eğitim Müdürü Hüsnü Karataş, CHP Finike Belediye Başkan Adayı Mustafa Geyikçi, CHP İlçe Başkanı Mustafa Ökten, İYİ Parti İlçe Başkanı İsmet Çetin, okul müdürleri, kurum amirleri, emniyet ve jandarma trafik ekipleri katıldı.

Okulların tatil olması nedeniyle trafiğin yoğun olduğu Şerbetçi Bulvarı'nda düzenlenen etkinlikte, araç trafiği durdurularak yolun karşısına geçişler yapıldı. Çocuklar da, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' yazılı döviz taşıdı. Trafik ekipleri, hem yaya ve araç trafiğini yönetti hem de sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.

Dağıtılan broşürlerde, 'Dikkat hayat çıkabilir' başlığıyla yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verme zorunluluğu getirdiği ve kuralara uymayan sürücülere 488 TL trafik idari para cezası uygulanacağına dikkat çekildi. Ayrıca, yaya ve okul geçitlerinden geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verin vurgusu yapıldı.

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