Finike'de Yağlı Pehlivan Güreşleri yapılacak

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - FİNİKE Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilecek Altın Portakal Yağlı Pehlivan Güreşleri 15 Nisan Pazar günü başlıyor.

Finike Belediyesi tarafından 100 yıl Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilecek '3. Finike Altın Yağlı Pehlivan Güreşleri' ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. İsmail Balaban, Orhan Okulu, Alı Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil, Recep Kara, Fatih Atlı, Hamza Köseoğlu, Turan Balaban, Hasan Cengiz gibi güreşçilerin de katıldığı yağlı pehlivan güreşlerinde 53 pehlivan Finike Er Meydanı'na çıkacak.

Sahada antrenman yapan pehlivanları ziyaret ederek kispet hediye eden Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, "Yıllarca unutulan pehlivan güreşlerini ilçemize tekrar kazandırdık. Finike Belediyesi olarak sadece güreşçilerimize değil her yaştan tüm sporcularımıza destek veriyoruz. Hedefimiz Finike'yi spor kenti yapmak" dedi.

Finike ve yöresinde ata sporu olan yağlı güreşe insanların ilgi gösterdiklerini ve buna bağlı olarak da güreşen sporcuların her geçen gün arttığını ifade eden Sarıoğlu, belediye olarak kendilerinin de güreşçilere ellerinden gelen desteği verdiklerini söyledi. Başkan Sarıoğlu, Pazar günü saat 09.00'da başlayacak güreşlere tüm Finikelileri davet etti.

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