Finike'de uyuşturucuyla mücadele konferansı

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - ANTALYA'nın Finike ilçesinde mahalle muhtarlarının katılımıyla uyuşturucuyla mücadele konferansı düzenlendi.

Finike Kaymakamlığı tarafından Finike Ziraat Odası'nda düzenlenen toplantıya Kaymakam Ergün Baysal, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuna, Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Alper Yalçın, Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç, Müftü Abdurrahim Durmuş, Yazı İşleri Müdür Zeynep Talin, Milli Eğitim Müdürü Hüsnü Karataş, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Siyami Kotan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Ali Gültekin, Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu ve mahalle muhtarları katıldı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında sunum yapan Kaymakamlık Yazı İşleri personeli Talat Özbek, toplumun birçok sosyal katmanında kronikleşmeye başlayan uyuşturucu suçlarına yönelik, özellikle suçun oluşmasını önlemeye yönelik, sokak düzeyli ulaşılabilirliğini engellemek amacıyla 2014 yılı sonunda 'Narkotim' isimli proje uygulandığını söyledi. Özbek, 100 günlük eylem planında 81 ilde 28 bin 352 olaya müdahale edildiği, 54 bin 130 şüphelinin yakalandığı ve bunlardan 23 bin 603'ünün tutuklandığını kaydetti.

Proje kapsamında şehirlerin asayişini olumsuz yönde tehdit eden, vatandaşların üzerinde korku unsuru olan, madde kullanıcılarının tercih ettiği metruk binaların İçişleri Bakanlığı tarafından mercek altına alındığını belirten Özbek, "81 ilde topyekun metruk binalarla ilgili çalışma yürütülmektedir. Ülke genelinde tespiti yapılan metruk bina sayısı 58 bin 59'dur. Bugüne kadar tasfiye edilmiş 24 bin 168 metruk binanın yüzde 41,63'ü yıkılmıştır" dedi.

Uyuşturucuyla mücadelede güvenlik birimlerine katkı sağlayabilecek kurum ve kişilerin farkındalıklarını arttırmak amacıyla zabıta teşkilatı, temizlik görevlileri, özel güvenlik teşkilatına narkotik birimlerince eğitim verilmesi amacıyla 'Narkorehber Modülü' hazırlandığını da anlatan Özbek, "Bugüne kadar gerçekleştirilen 1727 faaliyet sonucunda 22 yaş üzeri 162 bin 507 yetişkine, 2018 yılında ise 1651 faaliyet sonucunda 173 bin 278 kişiye eğitim verildi" diye konuştu.

Finike Sağlık Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Ayşe Akten de madde bağımlılığı ve tedavi süreci, kimler bağımlı olabilir, bağımlılık sürecine etki eden faktörlerle bağımlılıkta riskli dönemler hakkında bilgi aktardı. Bağımlılıkta riskli dönemlerin aile içi huzursuzluk ve ailede yaşanan kriz dönemleri olduğunu anlatan Akten, bu sürece etki eden çok sayıda faktör olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kişinin genetik yapısı, cinsiyet, ruhsal hastalıklar, dürtüsellik ve yenilik arama gibi kişilik özellikleri, yaşadığı çevre, kaotik ev ortamı, ailede ebeveynlerin madde kullanımı olması, ebeveyn denetimlerinin az olması, çocukluk çağında olumsuz yaşantı, arkadaşların etkisiyle erken yaşta başlamak, 'bir kereden bir şey olmaz' diyerek uyuşturucu alımının kontrol edilebileceği düşüncesi bağımlılık sürecine etki eden faktörlerdir."

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