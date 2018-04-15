Finike'de uçurtma şenliği

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği (ADD) Finike Şubesi tarafından uçurtma şenliği düzenlendi.

ADD Finike Şubesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 11'inci Uçurtma Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Sahilkent sahilinde düzenlenen şenliğe ADD Finike Şube Başkanı Atila Öztürk ve protokol üyelerinin yanı sıra aileler çocuklarıyla birlikte katıldı. Ailelerin çocuklarıyla birlikte katıldığı şenlikte, 7'den 70'e birçok kişi uçurtmalarıyla gökyüzünde görsel şölen yarattı.

Canan Yavuz Gürkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de uçurtma şenliğinde çocukların yüzlerini boyayarak destek verdi. Çocukların büyük heyecan yaşadığı şenlikte uçurtma yarışması yapıldı.

Atilla Öztürk, şenliğe gösterilen ilgiden mutluluk duyduklarını belirterek, amaçlarının anne ve babaların çocuklarıyla birlikte güzel vakit geçirmelerini sağlamak olduğunu kaydetti.

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