Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Finike'de Uçurtma Şenliği düzenledi.
Finike'ye bağlı Sahilkent Mahallesi'nde düzenlenen Uçurtma Şenliği'ne, Finike Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuna, ASAT Finike Hizmet Birimi şube müdürleri ve aileler çocuklarıyla birlikte katıldı. Programa katılan çocuklara 1300 uçurtma ücretsiz dağıtıldı.
Ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli zaman geçirdiği şenlikte, 7'den 70'e birçok kişi uçurtmalarıyla gökyüzünde görsel şölen yarattı.
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