Finike'de TSM ve THM konseri

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - ANTALYA'nın Finike ilçesinde Türk Sanat Müziği (TSM) ve Türk Halk Müziği (THM) konseri verildi.

Finike'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile belediye işbirliğiyle konser düzenlendi. Hasyurt Mahmut Esen Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Belviranlı'nın solistliğini yaptığı grup Türk Sanat ve Türk Halk Müziği'nin sevilen eserlerini seslendirdi.

Finike Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şevket Günay, programın sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarına plaket ve çiçek verdi.

FOTOĞRAFLI