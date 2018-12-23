Finike'de şiir gecesi düzenlendi

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - ANTALYA'nın Finike ilçesinde Genç Finikeliler Derneği tarafından düzenlenen 'Aşkın Hatrına' adlı şiir dinletisi büyük beğeni topladı.

Finike Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen şiir gecesine Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Oskay, Askerlik Şube Başkanı Piyade Yüzbaşı Serkan Adalı, Milli Eğitim Müdürü Hüsnü Karataş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Şimşek, CHP Finike Belediye Başkan Adayı Mustafa Geyikçi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çeşitli mesleklere mensup şiir yorumcularına katılımları dolayısıyla sertifika verildi. Program sonunda sema gösterisi yapıldı.

Genç Finikeliler Derneği Başkanı Mehmet Can Sönmez, geleceğin teminatı olan gençlerin kötü alışkanlıklardan ve kötü insanlardan korunmasının önemli olduğunu belirterek, "Bu nedenlerle gençlerin sahip oldukları enerjiyi doğru ve yerinde harcaması için fırsatlar yaratılmalıdır. Enerjisini ve bilgi birikimini doğru kullanan bir genç, kendi özgüveniyle hareket edebilen, kalbi ve aklı uyum içinde, omzundaki yükün ağırlığını ve sorumluluğunu bilen bir kişi olarak toplumda yerini alacaktır" dedi.

FOTOĞRAFLI