Finike'de Serdar Ortaç konseri

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - ANTALYA'nın Finike ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Finike Portakal Festivali'nde pop müzik şarkıcısı Serdar Ortaç konser verdi.

Uluslararası Finike Portakal Festivali kapsamında Serdar Ortaç sahneye çıktı. Son albümünde yer alan parçaları da seslendiren şarkıcı, festival alanında kendisini izlemeye gelen yüzlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü şarkıcı 25 yıldır sahnede olduğunu, Finike'deki konserin kendisi için de muhteşem ve unutulmaz olduğunu söyledi.

Programın sonuna doğru sahneye çıkan Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, eşi Dilek ve kızı Elif Sarıoğlu, Serdar Ortaç'a, gecenin anısına plaketin yanı sıra portakal balı, narenciye reçelleriyle çiçek hediye etti. Başkan Sarıoğlu, performansı ve Finikelilere yaşattığı unutulmaz gece için Serdar Ortaç'a teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi.

SAHNEYE 20 DAKİKA ARA VERDİ

Serdar Ortaç, konserin ilerleyen bölümlerinde sahneyi dans gösterisi yapan ekibine bırakarak aracına gitti. Yaklaşık 20 dakika sahneye geri dönmeyen sanatçıyı merak eden hayranları, rahatsızlandığı için sahneden ayrıldığını düşünerek endişelendi. Serdar Ortaç bir süre sonra kıyafet değişerek sahneye geri döndü ve konserine devam etti.

Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, ayrıca festival etkinliklerine katkı sağlayan kurum personelleri adına Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yakup Alagözoğlu, Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Siyami Kotan'a teşekkür plaketi verdi. Festival etkinlikleri Serdar Ortaç konseri sonrası havai fişek gösterileriyle sona erdi.

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