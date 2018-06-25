Finike'de peyzaj çalışması

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Finike merkez ile liman yolu, Yayla Bulvarı, Turunçova ve Yeşilyurt mahallelerinde peyzaj çalışması yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi altyapı ve yol çalışmalarının yanı sıra çevreyi güzelleştiren peyzaj çalışmalarıyla ilçelere estetik değer katıyor. Finike'de gerçekleştirilen mevsimlik çiçek dikimiyle ilçe rengarenk bir görünüme büründü. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kavşak, refüj, park, bahçe ve mesire alanlarına begonvilden kedi tırnağına, ateş çiçeğinden petunya ve vapur dumanına kadar ilçe genelinde 149 bin mevsimlik çiçek dikimi yapıldı.

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