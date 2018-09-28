Finike'de nar hasadı başladı

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - ANTALYA'nın Finike ilçesinde yaklaşık 4 bin 500 dekar alanda üretilen Hicaz narı hasadı başladı.

Finike'de Hicaz narı hasadı başladı. Nar sezonunu değerlendiren Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, ürünün kalitesine göre 1,5 lira ile 2 lira arasında alıcı bulduğunu söyledi. Sezonun üreticilere hayırlı olması dileğinde bulunan Sarıçobanoğlu, 10-11 bin ton civarında rekolte beklendiğini ancak bazı köylerdeki susuzluk nedeniyle ürünün yüzde 25'inde çatlama olduğunu söyledi.

Kabuk rengi koyu kırmızı, tane rengi bordoya yakın kırmızı, mayhoş ve sert çekirdekli tanelere sahip olmasıyla bilinen Hicaz narı, bölgenin en önemli ticari değerlerinin başında yer alıyor. Finike'de 1980 yılından bu yana nar üretimi yapıldığını belirten Halil Sarıçobanoğlu, son 15- 20 yıldır kalitesi dolayısıyla ürünün ticari değer kazandığını söyledi.

Ortama yıllık rekoltenin 8-11 bin ton civarında olduğunu belirten Halil Sarıçobanoğlu, yaklaşık 4 bin 500 dekar alanda üretim yapıldığını söyledi. Halil Sarıçobanoğlu, "Köylerimizde daha çok nar üretilmektedir. Ziraat Odası olarak 24 saat çiftçimizin emrinde, pazarlamasından, satışına kadar yardımcı oluyoruz" dedi.

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