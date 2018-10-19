Finike'de, Muhtarlar Günü törenle kutlandı

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - FİNİKE'de, Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Finike Yunuslu Parkta Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene; Kaymakam Ergün Baysal, Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Oskay, Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç, Müftü Abdurrahim Durmuş, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Zeynep Talin, Meteoroloji Müdürü Atilla Çeliktaş, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.

Törende; Atatürk Anıtı'na muhtarlar adına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yenimahalle Muhtarı Engin Yeniacun, muhtarların demokrasinin en küçük yapı taşı olduğunu belirterek, “Vatandaşların, dertlerine, tasalarına, sevinçlerine, mutluluklarına ortak olan muhtarlarımız, beklentileri ve ihtiyaçları devletimize iletme noktasında etkin rol oynamaktadır. Devletle, milletin bütünleşmesinin temelini oluşturmaktadır" dedi.

Başarılı siyasetçilerin muhtarların önemini bildiğini söyleyen Muhtar Yeniacun, “Başarılı bir siyasetçi muhtarlarını korur ve yanında olur. Çünkü bulunduğu bölgede ona hizmet eden en değerli birimdir. Mahallesinde yetimin, garibanın, öksüzün her türlü eksiklerini bilen mahalle muhtarlarıdır. Muhtar, bulunduğu yerlerde devletin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. 19 Ekim'i bizlerin günü tayin eden değerli devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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