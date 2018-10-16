Finike'de koordinasyon toplantısı

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - FİNİKE Kaymakamı Ergün Baysal başkanlığında ilçe koordinasyon toplantısı yapıldı.

Canan- Yavuz Gürkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Kaymakam Ergün Baysal başkanlığında ilçe koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç, Milli Eğitim Müdürü Hüsnü Karataş, Sağlık Müdürü Siyami Kotan, kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda muhtarların talep ve sorunlarını dinleyen Kaymakam Baysal, emniyet, asayiş başta olmak üzere, eğitim, sağlık, sosyal yardımlar, genel idari hizmetlerin hızlı, etkin, verimli olabilmesi, huzur ve güven ortamının temin edilmesi, önleyici tedbirlerin alınması noktasında muhtarlarla kurumların koordinasyon içinde çalışmasının önemli olduğunu söyledi.

Kaymakam Ergün Baysal, toplantının ardından Yeni Mahalle Halk Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Yeni Mahalle Muhtarı Engin Yeniacun ve daire amirlerinin de katıldığı toplantıda vatandaşların taleplerini dinleyen Kaymakam Baysal, sorunların yerinde tespit edilerek kaynağında çözüm üretilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

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