Finike'de karne töreni

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - FİNİKE ilçesinde 8 bin 275 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Finike İncirağacı İlkokulu'nda 2018- 2018 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi dolayısıyla karne töreni düzenlendi. Törene, Kaymakam Ergün Baysal, Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alper Yalçın, Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsnü Karataş, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Karne törenine katılan protokol üyeleri, öğrencileri tebrik ederek karnelerini verdi. İncirağacı İlkokulu'nda eğitim gören 1'i Rus 26 Suriyeli öğrenciye de protokol üyeleri karnelerini dağıtıldı. Karne dağıtımı sırasında öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Ergün Baysal, tatil döneminde dinlenerek yeni döneme hazırlanmalarını ve kitap okumalarını önerdi.

Öğrencileri tebrik ederek başarılar dileyen Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu da, “2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemini tamamlayarak, karnelerini alan İncirağacı İlk ve Ortaokulu öğrencilerimizin heyecanlarına ortak olduk. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor ve kendilerini iyi tatiller diliyorum" dedi.

Finike'de okul öncesi 155, ilkokul 3 bin 544, orta 2 bin 784 ve lise bin 792 olmak üzere 8 bin 275 öğrenci karne aldı.

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