Finike'de Güvenli Okul Projesi toplantısı

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - FİNİKE'de 'Güvenli Okul Projesi' kapsamında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Finike Kaymakamlığı ve Milli Eğitim işbirliğiyle 'Güvenli Okul Projesi' kapsamındaki toplantı Finike Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda yapıldı. Toplantıya Kaymakam Ergün Baysal, Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Alper Yalçın, Milli Eğitim Müdürü Hüsnü Karataş, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Siyami Kotan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Ali Gültekin, Belediye Sosyal İşler ve Kültür Müdürü Şevket Günay, Halk Eğitim Müdürü Mehmet Şimşek, okul müdürleri ve rehber öğretmenleri katıldı.

Kaymakam Ergün Baysal, okul güvenliğinin sağlanmasıyla alakalı İçişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıklar koordinasyonunda çalışmalar yapıldığını belirterek, "Okul ve milli eğitim süreçlerinin parçası olan tüm kesimlerinden başlayarak çevreye, öğretmenlerimize ve toplumun önde gelen tüm kesimlerine sirayet edecek şekilde bir planlamalar yapılıyor. Tabii güvenli eğitim noktasında, olayı milli eğitim faaliyetlerinin icrasının dışında düşünmek mümkün değil gibi gözüküyor. Dikkat ederseniz servis araçlarının denetimi, okul etrafındaki işletmelerin öğrencilere ve oradaki çocuklarımıza yönelik ticari faaliyetleri, kantinlerin denetimi, etraftaki yıkık metruk binaların yıkımına kadar belirli alanlarda her kurum geniş şekilde bu güvenliği sağlama noktasında üstüne düşeni yapmak boyutuyla görevini yapıyor. Ancak bunun daha etkin olabilmesi için birazcık daha dikkatli olunması gerekiyor" dedi.

Finike Mesleki Eğitim Merkezi rehberlik öğretmeni Hüseyin Bozdemir de 'Güvenli Okul Projesi'ne yönelik sunum yaptı. Finike'de toplam 8 bin 297 öğrencinin eğitim gördüğünü hatırlatan Bozdemir, ilçede 19 rehber öğretmen bulunduğunu ve okul PDR birimlerince 1640 öğrenci, 652 veliyle görüşme yapıldığını söyledi. Toplam 34 okulda güvenlik kamera sistemi bulunduğunu belirten Bozdemir, güvenli eğitim koordinasyon görevlisi çalıştıran okul sayısının ise 42 olduğunu kaydetti. Öğrenci güvenliğine yönelik 75 ilkokul, 56 ortaokul ve 10 lise olmak üzere 141 öğrenci servisi denetimi gerçekleştirildiğini anlatan Bozdemir, 19 okulda kantin bulunduğunu ve MEB ve diğer kurumlar tarafından 69 kez denetim yapıldığını söyledi. Bozdemir ayrıca okullarda öğrencilerin dilek, temenni ve isteklerini okul yönetimine duyurması amacıyla 'Dilek ve Şikayet Kutuları' bulunduğunu, güvenli okul projesi kapsamında 138 ev ziyareti gerçekleştirildiğini anlattı.

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