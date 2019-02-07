Finike'de derelerin su seviyesi yükseldi

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - FİNİKE'de etkili olan yağmur ve yüksek kesimlerdeki karın hızlı erimesi nedeniyle Tatlı Çay ve Acı Çay'ın su seviyesi yükseldi.

Finike'de ilçe merkezinden geçerek denize dökülen Tatlı Çay ve Acı Çay'ın su seviyesi yükseldi. İlçede son bir haftadır etkili olan yağmur ve yüksek kesimlerdeki karın hızlı erimesi nedeniyle su seviyesinin yükselmesi taşkın endişesine neden oldu. Bölge sakinleri her iki çayın en son 1957 yılında taştığını, Yeni Mahalle'de su baskınına neden olduğunu kaydetti.

Diğer yandan yağmur ve fırtına nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı'nın zarar gördüğü kaydedildi.

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