Finike'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - ANTALYA'nın Finike ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Finike Yat Limanı'nda düzenlenen programa Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç, Liman Başkanı Ali Safi, daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, çok sayıda vatandaş, yerli ve yabancı turistler katıldı.

Program protokolün denize çelenk bırakması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kutlamalar kapsamında düzenlenen yarışlar renkli görüntülere sahne oldu. Balıkçı teknesi süsleme, çift silindir motor yarışı, 200 metre serbest yüzme, 12 yaş altı 50 metre serbest yüzme, dipten dalma, ördek yakalama, portakal toplama, yağlı direkten bayrak alma yarışlarının düzenlendiği kutlamalarda, Türkiye Şampiyonu flaybordcu Uğur Piro ve Antalya Denizciler Spor Kulübü'nün kano gösterisi ilgiyle izlendi.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın en dikkat çekici yarışması olan yağlı direkten Türk bayrağını almayı başaran Salih Can Çetin'e kupa verildi. Salih Can Çetin, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu'nun 1500 liralık para ödülü ve sponsor firma hediyelerinin sahibi oldu. Diğer yarışlarda dereceye girenlere de çeşitli para ödülleri verildi.

Liman Başkanı Ali Safi, 1926 yılında çıkarılan Kabotaj Kanunu'nun, denizcilik ve deniz ticaretinin gelişmesi yolunda atılan ilk adım olduğunu söyledi. Denizlerin, ülkelerin güvenliği ve refahı açısından vazgeçilmez öneme sahip olduğunu belirten Liman Başkanı Ali Safi, "Denizi ve denizlerini daha iyi kullanan milletler diğerlerine göre daha başarılıdır. Üç yanı denizlerle çevrili bir ülke ve bir zamanlar Akdeniz'i Türk gölü haline getirmiş insanların çocukları olarak, denizlerin önemini daha iyi kavramalı ve denizciliğimizi daha ileri seviyelere getirmek için daha çok çalışmalıyız" dedi.

FOTOĞRAFLI