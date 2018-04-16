Finike'de cami halıları yenilendi

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Finike'de bulunan iki caminin halılarını yeniledi. İlçedeki iki camiye toplam 420 metrekare yeni halı döşendi.

Büyükşehir Belediyesi Finike ilçesinde bulunan iki caminin halılarını yeniledi. Finike Hizmet Birimi ekipleri, vatandaşların daha rahat ibadet edebilmeleri için Finike Merkez Eski Mahalle'de bulunan Sanayi Camisi ve Yeşil Yurt Mahallesi'nde bulunan Hallaç Camisi'nin eskiyen halılarını yenisiyle değiştirdi. Sanayi Camisine 130 metrekare, Yeşil Yurt Mahallesinde bulunan Hallaç Camisine de 290 metrekare halı döşedi. Ekipler İlçede ki iki camiye eski halıları sökerek toplam 420 metrekare yeni halı döşedi.

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