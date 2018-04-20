Finike'de bilgi yarışması

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - FİNİKE Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilim Sanat merkezi işbirliğiyle ortaokullar arasında bilgi yarışması düzenlendi.

Cumhuriyet Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin konferans salonunda düzenlenen bilgi yarışması finaline; Finike Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Milli Eğitim Şube Müdürleri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Cengiz Topel Ortaokulu, İsmail Erol Ortaokulu, Çavdır Ortaokulu, Yarbaşı Ortaokulu ve Özel Sancak Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı yarışmada, Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, İngilizce, din kültürü ve genel kültür alanında 20 soru soruldu.

Yarışmada, Sancak Ortaokulu 19 doğru ile birinci, Çavdır Ortaokulu 17 doğru ile ikinci, Cengiz Topel Ortaokulu 16 soruya doğru cevap vererek üçüncü oldu. Yarışmada dereye giren öğrencilere Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü eliyle madalya ve katılım belgesi verildi.

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