Finike'de 23 Nisan kutlandı

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - ANTALYA'nın Finike ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Yunuslu Park'taki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Çelenk töreninin sona ermesinin ardından alternatif tören düzenleyen CHP Finike İlçe Başkanı Okan Tanır, CHP Kadın Kolları Başkanı Hülya Tutal, ADD Finike Şube Başkanı Atilla Öztürk ve partililer de Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

23 Nisan kutlama programı 100'üncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda devam etti. Kutlamalara Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yakup Alagözoğlu, Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç, Milli Eğitim Müdürü Hüsnü Karataş, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaş katıldı.

Programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Hüsnü Karataş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği bu bayram, dünyada var olan tek çocuk bayramıdır. Tüm dünyaya sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk, kardeşlik ve barış mesajları vererek, heyecanla, coşkuyla, rengarenk görüntülerle, dünya çocuklarıyla birlikte ve en güzel duygularla kutlamaktan büyük kıvanç duyuyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, dans ve halk oyunları gösterileri yapıldı. Törende ayrıca 'Çocuk Gözüyle 23 Nisan' adlı şiir ve resim dalında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

FOTOĞRAFLI