Finike Belediyesi yeni binasında

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - FİNİKE Belediyesi ilçe merkezinde yapımı tamamlanan yeni binaya taşınarak hizmet vermeye başladı.

Belediye iş hanında 1998 yılından bu yana hizmet veren Finike Belediyesi, ilçenin tarihi dokusundan esinlenerek yaptırdığı yeni binasına taşındı. Geçen yıl restore edilerek hizmete açılan eski belediye binasının yanındaki arazide, proje bedeli 3 milyon TL ile 2017 yılı Eylül ayında inşaatına başlanan belediye binası, yüzde 75'i valilik, yüzde 25 belediye öz kaynaklarıyla yapıldı.

Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, restore edilen eski belediyeyle yeni belediye binasının Finike'nin siluetine güzellik kazandırdığını belirterek, projenin hayata geçirilmesine katkı sağlayan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yeni hizmet binasının ilçeye hayırlı olması dileğinde bulunan Başkan Sarıoğlu, restore edilen eski belediye binasında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelinin, yeni binada ise vatandaşla birebir ilişkisi olan tahsilât, muhasebe, imar, halkla ilişkiler, danışmanlık birimlerinin hizmet vereceğini söyledi.

Belediye iş hanında boşalan yerlerin ise Finike Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde kurulan Meslek Edindirme Kursları için tahsis edileceğini belirten Başkan Sarıoğlu, 28 farklı branşta açılan kursların, yer tahsisiyle bir araya getirileceğini aktardı. Başkan Sarıoğlu, ayrıca Finike Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeci Odası'na da belediye iş hanında yer verileceğini kaydetti.

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