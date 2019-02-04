Finike Belediyesi'nde şubat meclisi

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - FİNİKE Belediyesi'nin şubat ayı meclis toplantısı yapıldı.

Finike Belediyesi'nin şubat ayı meclis toplantısı meclis üyesi Necamettin Nazlı yönetiminde gerçekleştirildi. Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya 15 meclis üyesinin 12'si katıldı. Toplantıda, dilek ve temennilerle birlikte 8 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Dilek ve temenniler kısmında toplantıya katılan Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, meclis üyelerine hitaben konuşma yaptı. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak gösterilmeyen Başkan Sarıoğlu, bundan sonraki sürecin ilçeye hayırlı olması dileğinde bulundu. Sarıoğlu, "Sizlerle birlikte güzel işler yaptık. Hangi partiden olursak olalım, hangi mahalleden gelmiş olursak olalım Finike'nin güzelleşmesi, bir adım daha öne gitmesi amacıyla mücadele vermek için buraya seçilerek geldik. Önümüzdeki meclis toplantısında konuşmak istiyordum ama ne olur ne olmaz diye duygularımı ifade etmek istedim" dedi.

Tüm meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Sarıoğlu, "Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Güzel işler yapıldı mı? Yapıldı. Bu çalışmalar sizlerin desteği olmasa olmazdı. Bundan sonraki süreçte de Finike'nin bir adım öne gitmesi için biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Finike halkı bize destek vermiş belediye başkanı yapmış. 43 yaşındayım. 5 yıl ilçeye hizmet etme şansım oldu. Çünkü doğduğunuz, büyüdüğünüz ilçeye bir şeyler yapmak, katkı koymak, hizmet etmek adına sizi seçiyorlar. Sizi tercih ediyorlar, göreve layık buluyorlar. Bu güzel bir duygu. Finike Belediye başkanları arasında ismimizin olması benim çocuklarıma bırakacağım en önemli miras diye düşünüyorum. Hakkıyla, hakkaniyetiyle yaptık bu görevi. Sizler de yapılan çalışmaların denetçisi ve destekçisi oldunuz. Yanlışlar varsa düzeltilmesi için uyardınız. Bundan sonraki sürecin de ilçeye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Başkan Sarıoğlu'nun konuşmasının ardından konuşan İYİ Partili Necamettin Nazlı da şöyle dedi:

"5 yıl baktığınız zaman uzun bir süre gibi ama göz açıp kapayıncaya kadar hızlı bir şekilde geçti. Doğrusuyla, yanlışıyla, güzellikleriyle, çirkinlikleriyle 5 yıl yaşadık. Güzel şeyler yapıldı. Evet, eleştireceğimiz çok şey olabilir ama güzel çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalarda hepimizin imzası var. Bir çoğunda oybirliğiyle karar aldık."

Meclis üyeleri daha sonra hafta sonu kız torunu olan CHP Finike Belediye Başkan Adayı ve Meclis Üyesi Mustafa Geyikçi'yi tebrik etti. Geyikçi, "Belediye başkan adayı olduk. Seçim çalışmalarını şu an ziyaretlerle devam ettiriyoruz. Seçim çalışmaları sırasında rencide edici atışmalardan uzak durarak Finike için ne yapabiliriz bunları ortaya koyarak çalışacağız" dedi.

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