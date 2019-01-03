Finike Belediyesi'nde ocak meclisi

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - FİNİKE Belediyesi'nin, 2019 yılının ilk meclis toplantısı, yeni hizmet binasında gerçekleştirildi.

Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 10 gündem maddesi görüşüldü. 2 meclis üyesinin mazeretleri nedeniyle katılmadığı toplantıda açılış konuşması yapan Başkan Kaan Osman Sarıoğlu, 2019 yılının ve meclis toplantısında alınacak kararların ilçeye hayırlı olması dileğinde bulundu. Meclis üyelerine yeni hizmet binası hakkında bilgi aktaran Başkan Sarıoğlu, restore edilen eski belediyenin yanında yapılan yeni hizmet binasının Finike'ye özgü bir yapı olduğunu kaydetti. Eski yapıların çok önemli olduğunu ve korunması gerektiğini belirten Başkan Sarıoğlu, şöyle devam etti:

"Biz yeni hizmet binasını betonarme bina olarak da yapabilirdik ama Finike'ye özgü bir yapı olsun istedik. Restore edilen eski belediye binasıyla birlikte kullanacağız. Eski binaları kullanarak korumak, sahip çıkmak, nesilden nesile aktarmak önemli. Bundan sonraki süreçte de ilçe merkezindeki tescilli 32 ev, sokak sağlıklaştırılması adı altında restore edilecek. Bu kapsamda evlere cephe giydirme, taban döşeme, ışıklandırma yapılacak. Projesi tamamlandı. Ayrıca ilçe merkezinde yapılması planlanan ve sahilde yapılan bisiklet yoluna entegre edilecek meydan düzenlemesiyle ilgili projemiz bitti. Projenin hayata geçirilmesi için en kısa sürede çalışmalara başlanacak."

Başkan Sarıoğlu'nun açılış konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Toplantının 3. gündem maddesinde aralık ayı toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen sözleşmeli personel ücretleri ele alındı. Tam zamanlı sözleşmeli personele 2019 yılında ödenecek ücretlere yönelik hazırlanan komisyon raporu okundu. Sözleşmeli personele yüzde 85 ile yüzde 130 arasında ek ödeme, ayrıca 2019 yılında çalıştırılması düşünülen ve köylerde hizmet verecek tam zamanlı ebe hemşire için 1850 TL net maaş, yüzde 90 da ek ödeme yapılmasını öngören komisyon kararı oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantının 7. gündem maddesinde yine aralık ayında görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen taşımalı eğitim kapsamında olmayan ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrencilerin servis ücretleri ele alındı. Komisyon raporuna göre belirlenen 3 kilometre aylık 155 TL, 3- 6 kilometre aylık 160 TL, 6- 10 kilometre aylık 175 TL, 10- 15 kilometre aylık 185 TL ödenmesi meclis üyeleri tarafından değerlendirildi. Resmi tatiller ve yarıyıl tatilinin dahil edilmediği, 15 kilometre üzerindeki her kilometre için de 2,75 TL fiyat belirlenen komisyon raporu gerekli olması halinde tekrar görüşülmek üzere oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantının 9. gündem maddesinde ise Gecekondu Kanunu'nun 25 ve 26. maddeleri uyarınca yıllar önce adlarına arsa tahsis edilen ancak içerisine bugüne kadar ev yapılmayan kişilere, arsalarının tespit edilecek bedelle doğrudan devir yapılması için encümene yetki verilmesi ele alındı. Meclis üyeleri tarafından yapılan değerlendirmenin ardından emlak kaydı ve hak sahipliği gözetilerek, ihaleye girmeden, tespit edilecek bedelle devir yapılması için encümene yetki verildi. Toplantıda ayrıca 2018 yılı hesapları için denetleme komisyonu kuruldu. Ak Partili Kemal Gökyar, CHP'li Tahir Koçubaba ve bağımsız Recep Özkaya yapılan oylamayla denetleme komisyonuna seçildi.

FOTOĞRAFLI