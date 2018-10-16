Finike Belediyesi'nde ekim meclisi

FİNİKE Belediyesi ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumu gerçekleştirildi.

Finike Belediyesi ekim ayı devam meclisi Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu'nun yönettiği oturumla yapıldı. Toplantıda ekim ayı ilk oturumunda meclis üyelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk ettiği 4 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantının birinci gündem maddesinde Plan ve Komisyonu'na sevk edilen 2019 yılı tahmini bütçesine ilişkin hazırlanan rapor görüşüldü. Rapor meclis üyelerine okundu. 59 milyon olarak öngörülen gelir ve gider tablosu oy çokluğuyla kabul edildi.

İkinci gündem maddesinde Finike'de ikamet eden ve lisans eğitimi alan üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus olmak kaydıyla verilecek burs görüşüldü. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından brüt 500 TL olarak belirlenen madde oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantıda Finike Belediyespor Kulübü'ne yapılacak maddi yardım da görüşüldü. 165 lisanslı futbolcu ve 25 güreşçiyi kapsayan yardım Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 50 bin TL olarak belirlendi. Madde komisyondan geldiği şekliyle kabul edildi.

Toplantıda ayrıca başarılı sporcuların ödüllendirilmesine yönelik önerge verildi. Önerge kabul edilerek gündeme alındı. Yapılan değerlendirmenin ardından 2018 Ekim ayında Muğla'da düzenlenen Plaj Güreşi Dünya Şampiyonu birincisi Şüeda Özcan'a tam altın, 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde minik Kırkpınar üçüncüsü Salih Can Topçu'ya yarım, teşvik 1 Elmalı ikincisi Ramazan Efe Boztaş'a da yarım altın verilmesi kararlaştırıldı.

FOTOĞRAFLI