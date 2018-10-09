Finike Ahilik Haftası kutlandı

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - FİNİKE Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Esnaf Sanatkarlar odası işbirliğiyle, Ahilik Haftası kutlamaları dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Finike Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen programa; Kaymakam Ergün Baysal, Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, eşi Dilek Sarıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Halil Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Hüsnü Karataş, MHP İlçe Başkanı Hakan Türksoy Akpınar, Esnaf Odası Başkanı Bekir Sıtkı Çobanoğlu, esnaf odaları başkanları, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Esnaf Odası Başkanı Bekir Sıtkı Çobanoğlu, ahilik değerlerinin temelinde medeniyet, kardeşlik, cömertlik, tevazu, kanaatkârlık, bilgiden uygulamaya giden hikmet, çalışma ahlakı, dayanışma ve paylaşma olduğunu söyledi.

İnsanlık dünyasının ihtiyaç duyduğu evrensel değerlere sahip olan Ahiliğin bu temel düsturlarının günümüze ışık tutan, yol gösteren bir hayat ve üretim tarzı olduğunu kaydeden Çobanoğlu, "Bu bakımdan ecdadımız tarafından kurulan ve milletimiz tarafından kabul buyrulan Ahilik kurumunun ve onun değerlerinin tüm yönleriyle araştırılması, ortaya konulması ve uygulanabilir değerler manzumesi olarak sunulması büyük önem taşımaktadır" dedi.

Finike Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Mustafa Keskiner de, Ahiliğin tarihçesi hakkında bilgiler aktardı. Konuşmaların ardından 'Ahilik Nasihati' adlı şiir okundu. Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odası birlik personeli tarafından 'Şed Kuşatma' töreni gerçekleştirildi. Lise öğrencileri tarafından da Ahilik geleneği kültürü gösterilerle anlatıldı. Etkinliklerde ayrıca, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin yer aldığı esnaf sokağı canlandırması resim sergisi eşliğinde gezildi. Program, okulun geleneksel aşure ikramıyla sona erdi.

FOTOĞRAFLI