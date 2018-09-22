Fındıkta 'tek köklü ocak' önerisi

ORDU Üniversitesi Ziraat Fakültesi Meyve Yetiştirme ve Islahı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Ali İslam, Karadeniz'in önemli gelir kaynağı fındıkla ilgili konuştu, tek köklü ocak yetişticiliği önerisinde bulundu. İslam, "Tek köklü yetiştiricilikte üretim maliyetleri daha düşük oluyor. Makine kullanımına daha uygun, çünkü çoklu ocak sisteminin içine girmesinde makinenin zorlukları var. Mekanizasyon açısından tek köklü sistemin daha uygun olduğu görülüyor” dedi.

OÜ Ziraat Fakültesi Meyve Yetiştirme ve Islahı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Ali İslam, Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü’nde katıldığı bir programın ardından enstitüdeki tek köklü fındık bahçesinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan İslam, ülkede yıllardan beri fındıkta yetiştiricilik sisteminin geleneksel yetiştirme sistemi olduğunu belirtti. İslam, “Fındıkta ülkemiz anavatan, yüzyıllar önce burada doğmuş, kültür çeşitleri oluşmuş, kendine özgü çeşitleri ortaya çıkmış, dünyanın en kaliteli fındıkları ülkemizde yetişmektedir. Özellikle tombul çeşidi, bölgede Giresun yağlısı olarak bilinen çeşidi dünyanın en kaliteli fındık çeşididir” diye konuştu.

“Bu yetiştirme sisteminde çok köklü ocak sistemi olarak ülkemize özgü geleneksel bir yetiştirme sistemidir” diyen İslam, Avrupa örneğinde bulundu. İslam, "Avrupa’da da ocak sistemi var, özellikle İtalya’da ama onlardaki ocak sistemi tek köklü olarak yetişiyor. Biz ise çok köklü ocak sistemini tercih ediyor. Tek köklü ve çok köklü ocak arasında önemli bir fark var. Tek köklü yetiştiricilikte üretim maliyetleri daha düşük oluyor. Makine kullanımına daha uygun, çünkü çoklu ocak sisteminin içine girmesinde makinenin zorlukları var. Mekanizasyon açısından tek köklü sistemin daha uygun olduğu görülüyor. Verimde çok fazla fark olmaz ama mekanizasyonda işçilik maliyetleri azalacaktır” dedi.

Bölgenin ekolojik yapısına göre dikim yapılması gerektiğini de kaydeden İslam, şunları söyledi:

"Bölgenin coğrafyasının, ikliminin, toprağın özelliklerini dikkate aldığımızda şu sistem daha iyidir diyemeyiz. Tamamen bölgenin ekolojik yapısına uygulanan sistemlere ve fındık çeşitlerine göre bu kararı vermek gerekiyor. O nedenle bazı bölgede tek köklü bazı bölgede çok köklü bazı bölgede aşılı fındık da yetiştirilebilir. Bunun yere, ekolojiye göre, uygulama koşullarına göre bir sistem oluşturulması gerekiyor. Ancak dikimden itibaren bahçenin ona göre dikilmesi gerekiyor.”