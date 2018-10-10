Fındıkta makineli tarıma TKDK’dan destek

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Giresun İl Koordinatörü Emin Serdar Kurşun, fındık bahçelerinde oluşturulacak ara tarım uygulamasının daha etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için araştırmaların devam ettiğini belirtti.

Kurşun, yaptığı açıklamada, fındık aralarında oluşturulacak teraslarda mahsulün daha kolay bir şekilde toplanabilmesi için mekanizasyonun şart olduğunu dile getirerek, tarımsal işgücünü en aza indirgeyeceğini, maliyetlerin azalacağını ve aynı zamanda daha verimli bahçelerin elde edileceğini söyledi. Kurşun, “Giresun şartlarında kurumumuzun sağladığı hibe desteklerini artırmak için hakim tarımsal faaliyet olan fındık bahçelerinde teraslama yapılarak hem fındık tarımının mekanizasyona uygun hale getirilmesi, hem de ara tarım olarak tıbbi aromatik bitkilerin, yumrulu süs bitkilerinin, kışlık sebzelerin üretilmesi ve yapay otlakıyelerin tesis edilmesi amacıyla mutlaka ama mutlaka makinalı tarıma geçmemiz gerekiyor” diyen Kurşun, “Bölgeye uygun mini tarım makinaları; el traktörleri, çapa makinaları, ekim makinaları, bakım makinaları, gübreleme makinaları, ilaçlama ve hasat makinaları tespit edilerek, bu makinalara destek vermek suretiyle çiftçilerimize yeni gelir kapıları açmak istiyoruz” dedi.

Kurşun, geçen hafta sonunda Düzce ve Sakarya’da yapmış oldukları teknik gezide tespit edilen iki farklı tip fındık toplama makinalarını önümüzdeki hasat döneminde, fındık üretici birliklerinin kurumlarından hibe almak suretiyle teklif edeceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Ortalama 2 metre eninde olan ve 30 derece meyile kadar rahatlıkla yapılabilen teraslarda, mini traktörlere ve el traktörlerine bağlanacak tüm alet ve ekipmanları, yüzde 55 hibe oranı ile çiftçilerimize kazandırmak azmindeyiz. TKDK makine parkları yatırımı, örnek olarak fındık toplama işinde bir ilçe için alınacak 50-100 fındık toplama makinasının fındık üretici birliklerince, fındık bahçelerine kiralanması şeklinde olabiliyor. Özünde bölgemizdeki tüm tarımsal faaliyetler için gerekli olan ve bir kişinin temin etmesinde ekonomik olmayan, ortak kullanıma uygun makinaların bir merkezden kiralanması makul bir uygulama olacaktır. Çiftçilerimizin talep ettiği tüm makinalar için bu uygulamalar geçerlidir.”