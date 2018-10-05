Fındıklı’dan Marsis Dağı'na yol yapılıyor

Arzu ERBAŞ/RİZE, () - KARADENİZ Bölgesinde yapımı süren Yeşil Yol Projesi’ne Rize’nin Fındıklı ilçesinde Çağlayan Vadisi üzerinden bağlantı yolu yapılıyor. Rize-Artvin sınırındaki Marsis Dağı eteklerine kadar uzanacak yoldaki çalışmaları inceleyen Rize Valisi Erdoğan Bektaş “Bu coğrafyanın, insanımızın gündemine girmesini, gezginlerin buralara ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Fındıklı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Fındıklı Belediye Başkanı Adnan Özbalaban, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ümit Hüseyin Sarı, İl Tarım ve Orman Müdürü Şafak Bulut ve diğer yetkililer ile birlikte Fındıklı Çağlayan Vadisi’nden geçen Yeşilyol bağlantı yolundaki çalışmaları inceleyerek bilgi aldı. Artvin-Rize sınırında Kaçkarların Rize’ye göre en doğu yakasındaki zirvelerinden Marsis Dağı, Altıparmaklar ve Verçenik’e kadar uzanacak bağlantı yolunda çalışmaların devam ettiğini söyleyen Rize Valisi Erdoğan Bektaş “Fındıklı’dan başlattığımız Çağlayan Vadisi’nden devam eden ve Yeşilyol ile de bağlantılı olan yolu bu boğaza bağlayıp Artvin- Yusufeli-Fındıklı hattını işlerliğe kazandırmış olacağız” dedi.

Kaçkarların her zaman sürprizlerle dolu olduğunu vurgulayan Vali Bektaş, ”Kaçkarlar’da olunca böyle sürprizlere hazır olmak gerek, biraz evvel hava açıktı, şimdi sis bastırdı. Çalışmaları izlemek için geldik buraya. Bu bölgede ihalesi yapılmamış pek işimiz kalmadı. Vatandaşın da başka talepleri var. Henüz yol ulaşmamış bir dizi yayla var. O yaylalara ulaşma çabaları var. Bizde elimizden geldiğince destekliyoruz. Bu coğrafyanın, insanımızın gündemine girmesini, turistlerin buralara ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yeşil yol bir konsept proje. Aslında dikkatleri bu bölgelere, yüksek rakımlara çekmenin adı Yeşilyol ve Yeşilyol’un dikey bağlantıları tamamlandıkça buralar ulaşan insan sayısı elbette her geçen gün artıyor” dedi.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş ziyaretler sırasında Çamlık ve Çatak Yaylalarını ziyaret ederek yayla sakinleri ile sohbet etti. Vali Bektaş’ı karşılarında gören yaylacılar yaşadıkları sorunları da gündeme getirirken sohbet etme imkanı buldular. Yaylacılığı bıraktığını söyleyen bir yayla sakini ile konuşan Vali Bektaş” benim annem yaylacılığı bırakamıyor, sen ne etinde bıraktın” diye sorması gülüşmelere neden oldu.