Fındıklı Ziraat Odası çay fidesi üretmeye başladı

ANKARA, ()- FINDIKLI Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy, "Çiftçilerimiz çay fidesi temin etmek istediklerini belirttiler. Bizler de Fındıklı Ziraat Odası olarak, çiftçimizin talebini bizzat karşılamak için harekete geçtik ve çay fidesi üretmeye başladık" dedi.

Çiftçilerden gelen talep ve önerileri dikkate alarak projeler geliştiren Ziraat Odaları, çay tarımına değer kazandıracak önemli bir çalışmaya imza attı. 2017 yılından bu yana 5 bin metrekarelik alanda fidan üreten, bölgenin meyve fidanı ihtiyacını karşılayan Fındıklı Ziraat Odası, çay fidesi yetiştirmeye başladı. Ziraat Odası tarafından yetiştirilen fidanlar ile çay üretiminin desteklenmesi, verimin artırılması amaçlanıyor.

‘ÇAY, BÖLGE ÇİFTÇİMİZİN EN ÖNEMLİ GEÇİM KAYNAĞI’

Çayın bölgenin en önemli tarım ürünlerinden biri olduğuna dikkat çeken Oda Başkanı Özsoy, “Çay, bölge çiftçimizin en önemli geçim kaynağı. Çay tohumlarının doğrudan tarlaya ekilmesi durumunda yabancı otlarla mücadele zorlaşıyor ve kemirici hayvanlar tohumlara zarar veriyor. Çiftçilerimiz çay fidesi temin etmek istediklerini belirttiler. Bizler de Fındıklı Ziraat Odası olarak, çiftçimizin talebini bizzat karşılamak için harekete geçtik ve çay fidesi üretmeye başladık” dedi.

‘ÜRETİM ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRMAYI AMAÇLIYORUZ’

Fidan üretici belgesi almaya hak kazandıklarını ve yaklaşık 2 yıldır bölge iklim yapısına uygun meyve fidanları yetiştirdiklerini söyleyen Özsoy, yalnızca Fındıklı’ya değil tüm Karadeniz Bölgesi’ne hizmet vermeyi amaçladıklarını belirtti. Özsoy şöyle devam etti:

“Öncelikli hedefimiz, atalarımızdan miras kalan, yöremize ait meyve çeşitlerini yaşatmak. Yöremize özgü çeşitlerimizin yanı sıra, bölgemizin iklim şartlarına uygun meyve çeşitlerini seçerek üretim çeşitliliğini artırmayı da amaçlıyoruz. Komşu il ve ilçelerimizde fidan üretimi yapılmadığı için önemli bir eksikliği dolduruyoruz.”

Fidanlıkta 20 bine yakın fidan bulunduğunu belirten Özsoy, fidan çeşitlerini söyle sıraladı:

“Elma, armut, kiraz, hurma, dut, ceviz, şeftali, erik, kayısı, likapa, kumkuat (kamkat), mandalina, limon, portakal, greyfut, vişne, nektarin, incir, karayemiş, kivi, siyah kokulu üzüm, ahududu, böğürtlen, dağ çileği, muşmula (töngel), malta eriği, çam çeşitleri, mavi ladin, limoni servi, kara servi, top mazı, piramit mazı ve çok yıllık çiçek çeşitleri.”

FOTOĞRAFLI