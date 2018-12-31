'Fındıkkıran' balesi sahnede

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (DOB), 'Fındıkkıran ve Fareler Kralı' öyküsünden uyarlanan Çaykovski'nin Fındıkkıran balesini 5 ve 8 Ocak'ta sanatseverlerle buluşturacak.

Yeni yıl kutlamaları ile özdeşleşmiş ve dünyaca ünlü bale toplulukları tarafından yeni yıl öncesi sahnelenen 'Fındıkkıran' balesi, Antalya DOB tarafından 05 Ocak Cumartesi saat 15.00 ve 08 Ocak Salı saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde bu sezon son kez sahnelenecek. Çaykovski'nin bestelediği son bale olan eserin reji ve koreografisi Mehmet Balkan'a ait. Türkiye'nin en başarılı orkestraları arasında gösterilen Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetecek. Lale Balkan'ın sahne yönetmeni olduğu eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Aydan Çınar ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.

RÜYADA MACERALI YOLCULUK

E.T.A. Hoffmann'ın 'Fındıkkıran ve Fareler Kralı' öyküsünden uyarlama olan yapıtta, Clara, yılbaşında hediye olarak, amcası Drosselmeyer'den kurşun bir asker (Fındıkkıran) alır. Clara'nın aldığı hediyeyi kıskanan kardeşi Fritz, Fındıkkıran'ı almak isteyince oyuncak kırılır ve Clara üzülür. Yılbaşı partisi bittiğinde tüm konuklar ayrılır. Uykusu kaçan Clara oyuncağını merak eder. Yılbaşı ağacının altına giden Clara orada uykuya dalar ve seyirciyi rüyasında maceradan maceraya götürür.

GÜÇLÜ DANSÇI KADROSU

İki perdelik eserde, 'Şeker Perisi' rolünde yurtdışında eğitim almış ve dans etmiş olan Mersin DOB sanatçısı Obengül Polen Gezmiş ve 'Şeker Prens' rolünde yine yurtdışında eğitim almış ve dans etmiş olan Mersin DOB sanatçısı Burak Serkan Cebeci izleyici karşısında olurken, 'Clara'yı Bengü Altunkaş, 'İyilik Perisi'ni Selin Berkmen, 'Drosselmeyer'i Evren İskender, 'Çiçek Valsi Prens' ve 'Fındıkkıran Prens'i Tolga Burçak, 'Fındıkkıran' ve 'Clara'nın Erkek Arkadaşı'nı Umut Çaltekin ve 'Kral Fare'yi Cenk Şahinalp canlandıracak.

Fiyatları 10, 30 ve 40 TL arasında değişen eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletiva.com internet adresinden de temin edilebilir.

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