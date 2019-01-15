Fındık üreticileri kenevir izni istiyor

GİRESUN Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, kenevir ekimi izin verilecek olan iller arasına Giresun’un da dahil edilmesini istedi. Karan, “Tarımsal alanda ek gelir getirici ürünler arasında kenevir üretimi bir fırsat olabilir. Bu konuda Giresun’un da bu iller arasına dahil edilmesi için sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye çağrıda bulunuyoruz; 19 il arasına Giresun’u da dahil edin" dedi.

Karan, yaptığı açıklamada, kenevir ekimi izin verilecek olan iller arasına Giresun’un da dahil edilmesini istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 2019 yılında 19 ilde kenevir ekimine izin verileceğinin açıklandığını hatırlatan Karan, başta tekstil sanayi olmak üzere birçok sektörde kenevirin kullanıldığını, Türkiye’de yasal olarak kenevir üretimini artırmak için başlatılan projede Giresun’un da yeri alması gerektiğini ifade etti.

19 ilde, lif, tohum, sap ve benzeri amaçlara yönelik izinli kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçiler için başvuru süresinin başladığını aktaran Karan, “Baktığımızda 19 il arasında Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Samsun, Ordu ve Rize de yer almakta. Haklı olarak Giresun da bu iller arasında yer almak istemektedir. Geçmişte ilimizde kenevir dikimi ve üretimi yapılmaktaydı. Atalarımız, dedelerimiz kenevir üreterek, lif ve ip elde ediyorlardı. Kenevir üretimi ne kadar Samsun, Ordu ve Rize’de uygunsa iklim ve toprak açısından Giresun’da da uygundur” açıklamasını yaptı.

Yasal kenevir dikiminin aynı zamanda fındık üreticisine ek gelir getirerek biraz rahatlatacağına işaret eden Karan, “Son yıllarda fındıkta yaşanan ekonomik ve sosyal sorunlar ortada. Fındıkta verim düşüyor, üretici emeğinin karşılığını alamıyor. Buna bağlı olarak üreticiler ekonomik değeri yüksek alternatif ürünlere yönlendiriliyor. Ancak fındığa ek gelir getirici ürünlerde istenilen başarıya ve üretime ulaşılmış değil. Tarımsal alanda ek gelir getirici ürünler arasında kenevir üretimi bir fırsat olabilir. Bu konuda Giresun’un da bu iller arasına dahil edilmesi için sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye çağrıda bulunuyoruz. 19 il arasına Giresun’u da dahil edin" diye konuştu.