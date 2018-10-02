Fındık hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN ,() – ARTVİN’in Borçka ilçesinde bir evden 250 kilogram fındık çalınması olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Kale köyünde K.E.K’nın evinde bulunan 250 kilogram fındığın çalınmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda M.T. (19) S.D. (20) F.Ö. (20) yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.T. S.D. F.Ö çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Artvin Cezaevine gönderildi.